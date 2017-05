Auto's tegen vangrails geknald op A20

Foto via Twitter: @Bionischagent

Foto via Twitter: @ahayes656

Een van de auto's belandde op de middenberm (Foto via Twitter: @ahayes656)

Op de A20 richting Hoek van Holland zijn dinsdagavond twee auto's op de vangrail geknald. De weg was een tijd helemaal afgesloten. Tegen 21.00 uur ging de A20 weer gedeeltelijk open. Er is nog een rijstrook dicht vanwege reparatie.

Volgens de brandweer waren er meerdere auto's bij betrokken. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Een auto belandde tegen de linker vangrail. De andere auto knalde op de vangrail in de middenberm.

Een slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, het is niet bekend hoe die eraan toe is.

Doordat het verkeer onder meer werd omgeleid via de A15 was het op andere wegen rond Rotterdam erg druk.