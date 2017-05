'Laat uit het nest gevallen vogel gewoon in je tuin zitten'

Een jonge kauw Jonge kauwen bij Vogelklas Karel Schot

Een zielig, uit het nest getuimeld vogeltje in de achtertuin? Laat het beestje gewoon zitten! Dat is het advies van Vogelklas Karel Schot in Rotterdam.

De vogelopvang in Rotterdam-Zuid wordt in deze periode plat gebeld door mensen die ontheemde jonge vogels willen redden. Soms telefoneren ze niet eens, maar staan ze meteen met een kartonnen doosje op de stoep. Maar een dier dat stil in een hoekje zit, is lang niet altijd zielig, zegt Mirjam van den Ouden van de vogelklas. 'Hij houdt zich gewoon schuil voor zijn vijanden." Vogels duwen elkaar uit het nest

Dat vogels uit het nest vallen, is volgens de verzorgster heel natuurlijk. "Op een gegeven moment wordt het nest gewoon te klein. Dan duwen de vogels elkaar eruit. Dat vogels uit het nest vallen, is volgens de verzorgster heel natuurlijk. "Op een gegeven moment wordt het nest gewoon te klein. Dan duwen de vogels elkaar eruit. Of roepen de ouders dat ze hun nest uit moeten komen voor eten." Leren vliegen

Een vogeltje dat op de grond zit, moet gewoon leren vliegen, zegt het hoofd dierverzorging. Dat duurt twee tot zeven dagen. Daarin krijgen ze nog les van hun ouders. Een vogeltje dat op de grond zit, moet gewoon leren vliegen, zegt het hoofd dierverzorging. Dat duurt twee tot zeven dagen. Daarin krijgen ze nog les van hun ouders. Wie een vondeling naar de vogelklas brengt, ontneemt het dier dus die lessen. En beter dan van zijn eigen ouders zal een vogel nooit leren vliegen. Een deel van de jonkies redt het niet en wordt bijvoorbeeld gegrepen door een kat. Maar hun dood is door de natuur al ingecalculeerd. "Het is de reden waarom de meeste vogels zulke grote legsels hebben." Zo red je een vogeltje

Als een jonge vogel écht in de penarie zit, mag je hem wel op een ander plekje zetten, zegt de vogelexpert. Net buiten je tuin bijvoorbeeld. Als een jonge vogel écht in de penarie zit, mag je hem wel op een ander plekje zetten, zegt de vogelexpert. Net buiten je tuin bijvoorbeeld. Zorg er alleen wel voor dat je het beestje aan dezelfde kant van het huis houdt. Als je hem daar - zeg maar - over heen tilt, komt het jonkie in het territorium van andere vogels terecht. En dat kan problemen geven. Je kunt een vogeltje het best oppakken met een handdoek. Pas wel goed op voor jonge kraaien. "Die pakken een velletje van je beet en gaan dan draaien..." En de kat? Die kun je maar beter even binnen houden als je het beste met het jonge grut voorhebt. Vooral als het schemert.