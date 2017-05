Twee weken 'rond is stront' in hal van Rotterdam Centraal

De kunstenaars bij hun creatie in Rotterdam Centraal

Het kunstwerk is tot 11 juni te zien

Wie de hal van Rotterdam Centraal binnenkomt, kan er de komende weken niet omheen: een metershoog kunstwerk van metalen buizen, met een 'huid' van foto's.

De installatie van kunstenaar Frans van der Horst, in samenwerking met drie Rotterdamse fotografen, moet de aandacht vestigen op de Maand van de Architectuur.

Het bovenste deel van het kunstwerk heeft ronde vormen, zoals een schip. Frans van der Horst is een groot fan van dit soort belijningen.

"Maar je komt hem niet zoveel tegen in het straatbeeld. Rond is stront, zeggen ze ook wel. Hoekige vormen zijn goedkoper. Maar deze vorm staat heel mooi in de strakke stationshal."

Het kunstwerk, waar mensen ook in kunnen zitten of liggen, is tot 11 juni te zien.