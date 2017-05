Week van de Begraafplaats: Rockanje krijgt insectenhotel

Het is de Nationale Week Van De Begraafplaats, waarin onder meer de bijzondere natuur op begraafplaatsen onder de aandacht wordt gebracht. Om de biodiversiteit op Maria Rust in Rockanje een handje te helpen, onthulde wethouder Pamela Blok een groot insectenhotel.

Het insectenhotel is ontworpen en gebouwd door Jaap Stolk. "Er zit van alles in: oud hout, stenen, dakpannen. Daar kan alles wat vliegt en kruipt dan nestelen. Het moet wel oud spul zijn, nieuw werkt niet."

Stolk heeft niet per se een binding met de begraafplaats, maar vindt het wel een mooie plek in Rockanje, waar hij al meer dan dertig jaar woont. "Leuk dat ze dit doen. En ik help graag. Als iemand dat vraagt, doe ik dat gewoon."