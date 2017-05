Wolhandkrab neemt bij zonsondergang Maassluis over

De Wolhandkrab Aan de waterkant worden de krabben na zonsondergang gevangen

Bij zonsondergang komen ze tevoorschijn bij de Nieuwe Maas. De Chinese Wolhandkrab kruipt dan tussen de basaltblokken langs de waterkant in de wijk Balkon in Maassluis. Daar komen veel Chinezen op af en die nemen ze mee: voor hen is het een delicatesse.

Niet iedereen is blij met de krabben. Ze kunnen namelijk nogal wat overlast veroorzaken. "Ze graven graag dus maken oevers en het dijktalud kapot", zegt Andre de Baardemaker van Bureau Stadsnatuur. Ook slopen ze de netten van vissers: "Ze eten graag dode vis dus die proberen ze uit het net te halen." Overlast

Verschillende omwonenden klagen over overlast. Want terwijl hun mannen afdalen tot de waterlijn blijven vrouwen en kinderen op de parkeerplaatsen voor de flats staan praten met elkaar. "Soms blijven ze wel tot half 3 's nachts, klaagt de bewoner van een van de appartementen. "De kinderen gaan de auto in en de auto uit, dan wordt er met deuren geslagen. Veel bewoners worden er wakker van."

De Chinese Wollandkrab loopt al jaren rond bij de Nieuwe Maas. Ze worden bij Hoek van Holland geboren in zout water en lopen dan via de rivieren richting zoet water om uit te groeien tot volwassen krab. Daardoor kunnen ze overal terechtkomen. "Ze kunnen over land de parken inlopen. Zo zitten ze ook wel bij het park bij de Euromast of bij het Zuiderpark." Ontsnapt

Toch blijft het een beetje een raadsel hoe de Wollandkrab ooit in Nederland is terechtgekomen. Ze kunnen er door mensen zijn neergezet. "Maar ze kunnen ook de benen hebben genomen voordat ze in de kookpot verdwijnen. Ik geef ze geen ongelijk", lacht De Baardemaker.