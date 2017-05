Etentje bij de groentenman voor 80-plussers

Hij heeft een groentenwinkel aan de Bergselaan in Rotterdam-Noord, maar dinsdagavond was het even een restaurant voor ouderen. Frans van de Polder nodigde namelijk 28 ouderen uit zijn wijk uit voor een etentje.

Van de Polder wil wat doen aan de eenzaamheid onder veel ouderen. Daarom vroeg hij hulp van twee gastkoks en een winkel in de wijk om hem te helpen met het opzetten van de avond. Geheel belangenloos zetten zij een compleet diner in elkaar voor de gasten.

Door zijn initiatief kwamen de ouderen komen weer eens met anderen in contact en komen ze zo hopelijk uit hun isolement. "Ik hoop dat andere ondernemers dit voorbeeld overnemen", zegt van de Polder.

Wethouder Hugo de Jonge is enthousiast over het initiatief van Van de Polder. "Eenzaamheid in Rotterdam is misschien wel het grootste samenlevingsprobleem wat we hebben", aldus de Jonge. "Het is ook onmogelijk om dat vanuit het stadhuis op te lossen. De overheid moet natuurlijk zorgen voor goede zorg, maar het werkt pas als mensen er zijn voor anderen."

De ouderen zelf zijn enthousiast over het etentje middenin de winkel van van de Polder. "Ik woon in Humanitas", zegt een van hen. "Ik zit in een rolstoel en kom daardoor niet veel meer buiten. Dus toen ik werd opgehaald en we de door de wijk liepen begon ik al te genieten. En hier is het fantastisch. En dat er dan mensen zijn die dit mogelijk maken, daar neem ik mijn petje voor af."