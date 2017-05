LIVEBLOG: Verdachte dood krantenbezorgster Rotterdam-West voor rechter

De verdachte van het doodsteken van een krantenbezorgster in Rotterdam-West staat woensdag voor de rechter. Het gaat om de 30-jarige Biko M..

De man wordt ervan verdacht dat hij op 13 mei vorig jaar de Schiedamse Anita van Dijk heeft neergestoken. De vrouw werd rond kwart voor vijf 's ochtends zwaargewond gevonden op de Pasteursingel. Een week later overleed ze aan haar verwondingen.

Onder de nagels van de vrouw en op haar jas is DNA gevonden van de verdachte. Ook zou een afgebroken deel van een mes zijn opgespoord, maar niet het mes zelf.

Biko M. heeft eerder ontkend dat hij iets met de steekpartij te maken heeft. De politie zou de verkeerde man hebben aangehouden. De verdachte is ook onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Opgehaald

De rechtszaak begon woensdagmorgen met de nodige vertraging. De verdachte besloot op het allerlaatste moment dat hij niet bij de rechtszaak aanwezig wilde zijn, tot verbazing van zelfs zijn eigen advocaat. Die had kort daarvoor nog gesproken met de verdachte. Biko M. verzekerde hem toen dat hij zou komen. Kort daarop heeft hij zich alsnog afgemeld omdat hij zich niet lekker voelde.

De officier van justitie eiste dat de verachte er bij zou zijn. Ook zijn advocaat wil dat graag. De rechters hebben even overlegd en besloten dat de verdachte verplicht is te verschijnen. Zijn aanwezigheid is van groot belang in de zaak. Rond half tien heeft de politie opdracht gekregen de man op te halen uit huis van bewaring in Den Haag. In afwachting van zijn komst is de zaak geschorst.

In de rechtbank zijn veel nabestaanden aanwezig. Zij reageerden geergerd en maakten opmerkingen vanaf de publieke tribune dat hij hen niet onder ogen durft te komen.

Verslaggever Jan-Roelof Visscher is bij de rechtszaak aanwezig: