De Rotterdamsche Glas Centrale is failliet. Het bedrijf aan de Zestienhovensekade had volgens de curator nog achttien werknemers. Dat waren er ooit veertig.

Het faillissement is dinsdag uitgesproken. Volgens de curator wordt onderzocht of er een doorstart mogelijk is. Ook moet hij zich nog in de boeken verdiepen om de oorzaak van het faillissement te achterhalen.