Water Grevelingen krijgt impuls door Flakkeese Spuisluis

Er gaan miljoenen liters water per dag doorheen en heeft als doel om het water in het Grevelingenmeer te verversen. En ook al is de Flakkeese Spuisluis al maanden bezig om zuurstofrijk water in het Grevelingen te 'spuien', de offciële oplevering is woensdag.

Een van de nadelen van het Deltaplan is dat het water in het Grevelingenmeer stil staat. "In delen van het Grevelingenmeer is alles aan het doodgaan", zegt Steven Krekelberg van Rijkswaterstaat. "Wij willen een deel van het meer hiermee gaan verversen."

Het hele meer verversen is niet mogelijk, daar is het domweg te groot voor. Wel zijn er plannen voor een tweede spuisluis, bij Ouddorp.

Waterstroom

Op het moment dat de Krekelberg op de Grevelingendam staat, stort het water bijna twee meter naar beneden vanuit de Oosterschelde naar het Grevelingenmeer. "Ja, het is vloed", lacht Krekelberg. "Dus het water is nu 1 meter 60 boven NAP, terwijl het water in het Grevelingen 30 centimeter onder NAP zit."Je zou denken dat het watergeweld ook een goede energiebron zou kunnen zijn. "Daarom zijn we ook in gesprek met particuliere instanties die hier turbines willen testen om stroom mee op te werken", legt Krekelberg uit. "We verwachten dat het volgend jaar gaat gebeuren."

Kwaliteit

Maar de belangrijkste reden voor het in gebruik nemen van de Spuisluis is de waterkwaliteit. "De verwachtingen zijn goed", zegt Krekelberg, die verder nog geen cijfers wilt noemen. "Het is nu lente en in de winter is de waterkwaliteit altijd het beste. Straks in de zomer krijgen we een goed beeld hoe de kwaliteit is verbeterd."