Aké staat voor debuut Nederlands Elftal

Nathan Aké kan woensdagavond debuteren voor het Nederlands Elftal in de oefenwedstrijd tegen Marokko. Op 16-jarige leeftijd verruilde de verdediger de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van Chelsea.

Aké speelde in de jeugdelftallen van Oranje, maar tot een debuut bij de 'grote' jongens kwam het tot nu toe niet. Nederland is niet het enige land waarvoor Aké uit kan komen. Zijn vader komt uit Ivoorkust, het land waar Nederland zondagavond tegen oefent in de Kuip. Aké zat van 2007 tot 2011 in de jeugdopleiding van Feyenoord.

Vanavond speelt het Nederlands Elftal in Agadir de oefenwedstrijd tegen Marokko. Feyenoorders Tonny Vilhena, Jens Toornstra en Steven Berghuis mogen ook hopen op een plaats bij de eerste elf, net als oud-Spartaan Marten de Roon en oud-Feyenoorder Bruno Martins Indi.