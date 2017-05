Oud-wethouder Van der Tak stopt als burgemeester Westland

De voormalig wethouder in Rotterdam Sjaak van der Tak stapt in oktober op als burgemeester van de gemeente Westland. Hij wordt voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, de belangenorganisatie van tuinders.

Van der Tak is burgemeester van Westland sinds 2004. Vorig jaar werd hij nog benoemd voor een derde termijn van zes jaar. Daarvoor was hij wethouder namens het CDA in Rotterdam. Hij had toen onder meer onderwijs in zijn portefuille.

Het is nog niet bekend wie Van der Tak gaat opvolgen.