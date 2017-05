Turkse waterweg afgesloten voor doorvaart megaschip

Pioneering Spirit in Istanboel. Foto: Marianne van Eijk

De Bosporus is woensdag afgesloten om de veilige doortocht van een megaschip, de Pioneering Spirit, mogelijk te maken. Het schip is twee weken geleden onder grote belangstelling vertrokken uit Rotterdam voor een klus in de Zwarte Zee.

Het schip is het grootste van de wereld. Het gaat op de bomen van de Zwarte Zee een pijpleiding aanleggen. Inclusief een speciaal apparaat dat voor deze klus aan het schip is gemonteerd, is het schip nu bijna een halve kilometer lang (450 meter). Om het megaschip veilig te laten passeren zijn ook de veerdiensten over de Bosporus stilgelegd. Het vaartuig is van de Zwiters-Nederlandse bouwgigant Allseas.