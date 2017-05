'Krokodillen in natuurgebied Binnenmaas'

De gemeente Binnenmaas heeft een deel van een natuurgebied afgesloten, omdat er mogelijk krokodillen voorkomen. Iemand heeft in het buitendijkse gebied bij Puttershoek 'twee krokodilachtige reptielen' gezien.

Een wandelaar belde afgelopen vrijdagavond de politie en meldde dat hij twee reptielen zag in het buitendijkse gebied ten westen van Kuipersveer in de Hoeksche Waard. Zaterdag heeft de dierenpolitie met een reptielenexpert van Serpo onderzoek gedaan in het gebied. Daarbij zijn geen sporen van de krokodillen gevonden.

Op verzoek van de politie heeft de gemeente hekken geplaatst op de toegangspaden. Die worden later deze week weer weggehaald. Ook zijn er borden geplaatst om voetgangers te informeren over de melding.

"Hoewel er niets is aangetroffen wat op de aanwezigheid van twee krokodillen wijst, wordt uit voorzorg gevraagd vooralsnog toch extra alert te zijn bij een bezoek aan het gebied", zegt de gemeente Binnenmaas.