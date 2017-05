WK Tafeltennis: Eerland naar tweede ronde

Tafeltennisster Britt Eerland heeft de tweede ronde bereikt van het WK tafeltennis in Düsseldorf.

De 23-jarige Schiedamse rekende in zes games af met de Kroatische Dorina Srebrnjak: 11-5, 11-5, 27-29, 11-8, 7-11 en 11-3.

De partij nam ruim een uur in beslag, vooral door de onwaarschijnlijk lange derde game. Eerland, als 40ste geplaatst op het WK, komt vanavond in actie voor haar partij in de tweede ronde. Ook Li Jie staat in de tweede ronde. De Nederlandse van Chinese afkomst won in vier games van de Slowaakse Tatiana Kukulkova.