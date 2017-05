Feyenoorder Hammouti terug naar Almere City FC

Faris Hammouti speelt ook het komende seizoen op huurbasis voor Almere City FC. De 20-jarige speler, die in de winterstop al de overstap maakte van de beloftenploeg van Feyenoord naar de eerste divisionist, wordt opnieuw gehuurd van de Rotterdamse club.

Hammouti, ook jeugdinternational bij Marokko -20, speelde in de afgelopen vijf maanden vijf keer in de hoofdmacht van Almere City FC in de Jupiler League. Ook kwam de Rotterdammer uit voor Jong Almere City FC, dat uitkomt in de zaterdag Derde Divisie.

De 20-jarige Hammouti zat sinds 2006 in de jeugdopleiding van Feyenoord en is als verdediger en middenvelder inzetbaar. Hammouti tekende vorig jaar, als tweedejaars A-junior, een contract bij Feyenoord.