Brandweer: Controleer je koolmonoxide-meter

Ruim de helft van de onderzochte koolmonoxide-melders voldoet niet aan de veiligheidseisen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Voedsel- en Warenauroteit (NVWA). De brandweer maakt zich zorgen over de uitkomsten en geeft iedereen met een koolmonoxide-meter het advies om te controleren of zijn of haar meter goedgekeurd is.

Volgens de onderzoekers is er veel mis met de 29 verschillende types die worden verkocht. Sommige verkeerde melders gaan niet altijd af als de concentratie koolmonoxide te hoog is. Bij andere types is het alarmsysteem niet in orde. De verkoop van deze typen is inmiddels verboden.

Sluipmoordenaar

"Koolmonoxide is een sluipmoordenaar", zegt Peter Schuurmans van de brandweer Rotterdam-Rijnmond. "Je ruikt het niet, je ziet het niet en je proeft het niet. Maar het kan toch aanwezig zijn. Dan is het fijn om tijdig gealarmeerd te worden. En dat alarmeren doet zo'n apparaatje. Maar dan moet het wel werken."

Volgens Schuurmans is het voor de mensen thuis moeilijk te controleren of de koolmonoxide-meter werkt. "Je kan alleen het alarmsysteem testen", legt hij uit. "De meters hebben een testknop en dan hoor je het alarm. Drie korte piepjes. Maar dan weet je verder nog niks over het apparaat."

"De meters die de brandweer installeert zijn allemaal goedgekeurd", benadrukt Schuurmans.

Wat te doen?

Maar wat moet je dan doen als je een koolmonoxide-melder thuis hebt hangen en je weet niet of die het wel doet of niet? "Ga naar de website van de Voedsel- en Warenautoriteit ", legt Schuurmans uit. "Daar heb je een compleet overzicht van alle geteste CO-melders. Daar staat ook bij welke afgekeurd zijn.

"En mocht het zo zijn dat jouw meter is afgekeurd. Met de bon in de hand, denk ik dat je bij de winkel er best kans op hebt dat je je geld terug kan krijgen", aldus Schuurmans.