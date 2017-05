Bezuiniging tegen onderwijsachterstanden gaat niet door

De geplande bezuiniging op het budget om onderwijsachterstanden tegen te gaan gaat niet door. Dat betekent dat Rotterdam de komende jaren 55 miljoen euro per jaar van het Rijk krijgt. Volgens wethouder De Jonge zou dat bedrag dalen tot 45 miljoen euro in 2020.

Staatssecretaris Dekker heeft overleg gehad met met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de brancheorganisatie voor primair onderwijs (PO). Dekker schrijft daarover in een brief aan de Tweede Kamer dat er 'veel zorgen waren over de herverdeeleffecten van een nieuwe bekostigingsproblematiek en de omvang van het budget betreffen.'

Andere verdeling

Dekker wilde het geld voor onderwijsachterstanden anders verdelen. Dan zou er meer geld beschikbaar komen voor kleinere gemeenten. De grote steden waar relatief veel kinderen met een taalachterstand wonen, zouden dan geld moeten inleveren

De belangrijkste reden om de plannen uit te stellen is de demissionaire status van het kabinet. Dat betekent dat de huidige verdeling van subsidies tot en met 2018 van kracht blijven.