Bertens strandt in tweede ronde Roland Garros

Kiki Bertens - Foto: PETER KLAUNZER (ANP)

Kiki Bertens is in de tweede ronde van het Grand Slam van Roland Garros uitgeschakeld. De Berkelse verloor van de jonge Amerikaanse Catherine Bellis. Vorig jaar was Bertens nog halve finaliste in Parijs.

De pupil van de Rotterdamse coach Raemon Sluiter verloor de eerste set met 6-3 en de tweede, nadat beide speelsters het ene breekpunt na het andere hadden verzilverd, na een tiebreak met 7-6. Eerder deze maand had Bertens in Rome Bellis nog verslagen. De Nederlandse speelster is op dit moment de nummer 18 van de wereldranglijst, maar zal veel punten verliezen door haar voortijdige aftocht op Roland Garros.