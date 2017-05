Rotterdams Philharmonisch en Aboutaleb tegelijk op Azië-tour

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest vertrekt dinsdag voor een tournee van twee weken naar Azië. Het orkest doet daar Zuid-Korea, China en Indonesië aan en geeft in totaal zeven concerten.

Documentairemaker Justus Cooiman zal het hele avontuur op video vastleggen. Want hoe bereid je een compleet orkest voor op zo'n reis? Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe populair is klassieke muziek in Azië? En hoe staat het er eigenlijk voor in Indonesië?

Rotterdamse delegatie

Van 5 tot en met 14 juni zal ook burgemeester Aboutaleb met een delegatie van 20 personen in Azië zijn. Zij doen Shanghai, Beijing, Singapore en Jakarta aan.

Met de delegatie gaan onder meer de president van het Havenbedrijf Rotterdam, de voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit en de decaan van de Rotterdam School of Management mee.

AquaTech beurs

In Shanghai zal de burgemeester een bezoek brengen aan zijn collega en opent hij ook de AquaTech-beurs.

De rest van de bezoeken staan onder meer in het teken van samenwerking op het gebied van watermanagement in Indonesië en het onderhouden van contacten met Chinese financiële instellingen.

Philharmonisch op Rijnmond

Op Rijnmond besteden we de komende twee weken online, op televisie en radio aandacht aan de tournee van het Rotterdams Philharmonisch.