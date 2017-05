Primeur: RDM-terrein krijgt eerste trainingsfabriek van Nederland

Het wordt de eerste trainingsfabriek van Nederland. Op de RDM campus op Heijplaat kunnen werknemers in de industrie leren hoe er veilig gewerkt moet worden. Vandaag werd tijdens de bouw het hoogste punt bereikt.

Grote bedrijven als Shell en Mammoet zijn blij. Het opleiden van personeel kan nu een stuk veiliger. Initiatiefnemer Steven Lak zegt dat het lastig is voor bedrijven om industrieel personeel op te leiden. "Je mag niet op een 'live-plant' (fabriek) mensen trainen. Bij deze oefenfabriek worden echte werksituaties nagebootst. Zo kan je toch mensen opleiden."

Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb ziet voordelen in een training plant. "Het is heel handig dat technici kunnen oefenen voor het echte werk. Ik ben blij met het initiatief uit het bedrijfsleven en volgens mij is het voor de stad ook waardevol." Aldus de Rotterdamse burgemeester.

De training plant is in september helemaal klaar, vanaf dat moment worden dan de eerste veiligheidscursussen gegeven.