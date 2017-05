100 jaar glastuinbouw aan de hand van een familiegeschiedenis

Het boek Land van Glas Schrijver Koen van WIjk

In het boek Land van Glas vertelt schrijver Koen van Wijk de geschiedenis van 100 jaar glastuinbouw in Nederland, aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis. Van Wijk, afkomstig uit Berkel en Rodenrijs, combineert in het boek zijn liefde voor de glastuinbouw, zijn passie voor schrijven en zijn interesse in zijn eigen afkomst.

Vooral Bram Moerman, zijn grootvader van moederszijde, speelt een grote rol in Land van Glas. Moerman kreeg uiteindelijk tien kinderen en maar liefst 37 kleinkinderen. Sommigen van hen zetten het familiebedrijf nog steeds voort. Land van Glas beschrijft de lotgevallen van drie generaties tuinders tegen de achtergrond van de twintigste eeuw: van de opkomende industrialisatie, de Eerste Wereldoorlog, de crisis, de Tweede Wereldoorlog, tot de wederopbouw en snelle expansie daarna.