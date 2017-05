Rotterdammer na arrestatie overleden

Politie

Een man van veertig is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden in een ziekenhuis in Rotterdam. De man zorgde voor problemen in de zorginstelling aan de Prins Constantijnweg waar hij woonde.

De politie werd rond 01.00 uur gebeld door de zorginstelling. Daar bleek het personeel de situatie al onder controle te hebben en de man in bedwang te houden. De Rotterdammer werd geboeid, maar raakte kort daarna onwel. Nadat hij werd gereanimeerd is hij naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij in de loop van de nacht. De rijksrecherche stelt een onderzoek in.