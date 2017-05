Dromen van FC Barcelona tijdens finales Feyenoord Street League

Het maatschappelijke straatvoetbaltoernooi Feyenoord Street League beleefde woensdagmiddag haar einde met de finales op het Schouwburgplein. Het team triple-B ging er met de schaal vandaar.

De Feyenoord Street League is een toernooi waarbij kinderen van 9 tot 12 jaar uit de wijken Feijenoord, Charlois, IJsselmonde en Ridderkerk op hun eigen veldjes het tegen elkaar opnemen. De teams halen niet alleen punten via de wedstrijden, maar ook via het ‘geen woorden maar daden’-klassement. Sportief gedrag tijdens de wedstrijden wordt beloond en ook het uitvoeren van buurtbijdragen.



Bekijk hier de sfeerreportage die gemaakt is van de finaledag door verslaggever Frank Stout.