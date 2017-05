Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis hadden succesvol 2016

Erasmus Medisch Centrum Archieffoto Maasstad Ziekenhuis

Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam had in 2016 een succesvol jaar. De omzet van het academisch ziekenhuis steeg naar 1,5 miljard euro en ook de winst is hoger uitgevallen met ruim 56 miljoen euro.

Het Erasmus MC heeft nog meer te vieren: zo werd de studie Geneeskunde opnieuw uitgeroepen tot 'Topopleiding' en kreeg het ziekenhuis positieve rapportcijfers van patiënten: gemiddeld een 8 voor een ziekenhuisopname en een 8,2 voor bezoeken aan de polikliniek. Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis presenteerde dinsdag ook haar cijfers en kijkt eveneens terug op een succesvol 2016. Het Maasstad Ziekenhuis presenteerde dinsdag ook haar cijfers en kijkt eveneens terug op een succesvol 2016. De winst viel met 6,4 miljoen euro hoger uit dan begroot en ook de uitgevoerde behandelingen stegen met drie procent.