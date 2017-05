GroenLinks Rotterdam: mobiele benzinewagen riskant

De Rotterdamse fractie van GroenLinks vindt het experiment met een mobiel tankstation te riskant. De partij wil voorkomen dat oliegigant Shell in enkele Rotterdamse woonwijken een experiment met een mobiel tankstation start.

Er zijn strenge regels rondom tankstations in woonwijken die Shell omzeilt met de inzet van de mobiele tankwagen.

"Niet voor niks is een aantal jaar geleden besloten om in woonwijken geen nieuwe tankstations toe te staan", zegt GroenLinks raadslid Arno Bonte.

"Bovendien ontbreken bij het mobiele tankstation voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat gelekte brandstof in de grond verdwijnt. Bij reguliere tankstations is een vloeistofdichte vloer rondom benzinepompen verplicht."

TapUp

Het is de bedoeling dat het experiment start in vier Rotterdamse wijken: Overschie, Park Zestienhoven, Hillegersberg-Zuid en Terbregge. Via de app TapUp kunnen mensen het mobiele tankstation aan huis bestellen, maar als het aan Bonte ligt, werkt de gemeente niet mee aan de proef.

"Het risico op ongelukken is te groot. Bovendien kunnen we in een tijd van toenemende klimaatverandering beter inzetten op schone alternatieven dan op het promoten van het gebruik van fossiele brandstoffen", aldus het raadslid.