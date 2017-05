Boer zet land onder water tegen nare beestjes

Het is de nachtmerrie van elke boer: een mislukte oogst door beestjes of bacteriën. Zo zag vorig jaar Levien Jacobs uit Den Bommel zijn uienoogst mislukken door een veld vol met aaltjes: hele kleine beestjes die de stengels aantasten. Om ze te verdrijven past hij een ongebruikelijke methode toe: hij zet het land onder water.

Vanaf een afstand lijkt het perceel teruggeven te worden aan de natuur. Meeuwen, eenden en meerkoeten vliegen af en aan. Een ijsbaan in voorbereiding, dat zou het ook kunnen zijn. Maar de met een plastic rand omgeven watervlakte, blijkt een proeftuin voor een biologische manier van bestrijden.

Stengelaaltjes

Vorig jaar hebben stengelaaltjes de helft van zijn uienoogst aangetast. "Als we niet zouden ingrijpen, zou dat dit jaar weer gebeuren. We zijn toen op onderzoek gegaan naar een oplossing en kwamen uit in Noord-Holland. Daar heeft een aantal tulpenkwekers deze methode ook al eens met succes toegepast."

Op Goeree-Overflakkee is de aanpak nog onbekend. Het opgespoten land trekt dan ook veel nieuwsgierige bezoekers. De bestrijding kost de jonge boer een paar duizend euro, maar een verloren oogst kost hem nog meer, zegt hij nuchter.

Zuurstof

Over de methode: "We zetten het land drie maanden onder water, waardoor de zuurstof uit de grond verdwijnt. Eigenlijk zijn we de aaltjes op die manier aan het verdrinken, daar komt het wel op neer. Heel diervriendelijk is dat misschien niet, maar we gebruiken in ieder geval geen chemische bestrijdingsmiddelen."

Over drie maanden laat hij het water weer wegstromen. De modderpoel moet dan eerst drogen, voor ze het land kunnen omploegen. " En dan moeten we maar kijken of we weer bieten kunnen zaaien."