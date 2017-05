Oranje met drie Feyenoorders verslaat Marokko

Het Nederlands Elftal heeft met Steven Berghuis, Jens Toornstra en Tonny Vilhena in de basis met 1-2 gewonnen bij Marokko. De goals kwamen op naam van Quincy Promes en Vincent Janssen.

Bij de openingstreffer van Promes, was er een belangrijk rol weggelegd voor Toornstra. De Feyenoord-middenvelder had een mooie crosspass in huis op Memphis Depay die na een actie een assist kon afleveren.

In de tweede helft leek spits Janssen na aangeven van Promes de wedstrijd op slot te gooien. De wedstrijd werd echter weer spannend na een rode kaart van Ajax-verdediger Matthijs de Ligt, die in de eerste helft zelf het slachtoffer was van een onbestrafte donkerode aanslag van Younès Belhanda, voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Mbark Boussoufa schoot de toegekende vrije trap binnen.

Regiospelers

Van de drie in de basis gestarte Feyenoorders, maakten alleen Vilhena de negentig minuten vol. Berghuis werd in de rust vervangen door Marten de Roon uit Hendrik-Ido-Ambacht en Toornstra moest halverwege de tweede helft naar de kant voor Wesley Sneijder. Nathan Aké, die lang deel uitmaakte van de jeugdopleiding van Feyenoord, debuteerde in de basis.