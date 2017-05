Gesigneerd Feyenoord-shirt verkocht voor 2550 euro

GroenLinks raadslid Judith Bokhove was ook aanwezig

Bij een benefietveiling voor de Roparun is dinsdagavond een Feyenoordshirt voor maar liefst 2550 euro verkocht. Het gewilde kledingstuk is gesigneerd door alle spelers van de voetbalclub.

Havenondernemer Hans Vervat bood net zolang totdat hij het shirt mee naar huis mocht nemen. Veilingmeester was wethouder Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam.

Signeren

Het signeren gebeurde op de dag dat Feyenoord kampioen werd in de eredivisie. De veiling werd georganiseerd door team 249. Dat team bestaat uit raadsleden en medewerkers van de gemeente Rotterdam, die meelopen in de Roparun. In totaal hebben ze ongeveer 20.000 euro opgehaald voor het goede doel.

De Roparun begint aanstaande vrijdag en gaat van Parijs en Hamburg naar Rotterdam.