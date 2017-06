Balletschool danst het Zwanenmeer met 650 kinderen

Evites ballet en dansschool uit Rotterdam viert haar 5-jarig bestaan met een grote voorstelling waar alle leerlingen aan mee doen. Ze brengen op 17 en 18 juni in totaal zes keer het Zwanenmeer op de planken in het Hofpleintheater.

De dansschool heeft een crowdfunding-actie opgezet om geld binnen te halen voor de bijzondere voorstelling. Die heeft tot nu toe 4000 euro opgebracht, de helft van wat in totaal nodig is. De school hoopt dat extra geld op te halen bij bedrijven en via de kaartverkoop.

2 jaar

In vijf jaar tijd is de Evites dansschool uitgegroeid tot 650 leerlingen van 2 tot 16 jaar oud. Oprichtster, de Poolse Eva Szczygielska, is zelf ook op haar 2e begonnen. "Eerst deed ik gymnastiek, later kwam ik op de Nationale Balletschool." Daar kreeg Eva een gedegen opleiding in klassieke en moderne dans, waarna ze bij verschillende gezelschappen danste.

Eva danste ook bij gezelschappen in Nederland en keerde na een studie terug in het vak als danslerares.

Modern en klassiek

Het Zwanenmeer wordt opgevoerd met 2 dansers van het Scapino Ballet en met oud-leerlingen van de dansschool van Eva, die verder zijn gegaan met dans. Het wordt een combinatie van moderne dans en klassieke dans.

Tutu op maat

De docenten van Evites zijn al ongeveer een half jaar aan het repeteren met alle groepen voor de voorstelling. "De kinderen hebben allemaal een tutu op maat gekregen en die hebben we vorige week voor het eerst aangedaan", zegt Eva.

Ook de kinderen van 2 jaar hebben een pakje op maat gemaakt. "Ze worden ook wel zwanenkuikentjes genoemd', zegt Eva. "Het Zwanenmeer gaat ook over klein beginnen en dan als kuikentjes uitgroeien tot prachtige sierlijke zwanen. Het gaat over de ontwikkeling van kinderen en hoe ze daar naar toegroeien en dat je steeds beter kunt worden door te oefenen."