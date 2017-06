Karatekid uit Bergschenhoek schopt het tot wereldkampioen

Vier jaar geleden kwam hij de sportschool binnen. Een stille, teruggetrokken jongen, herinnert zijn trainster zich nog. Nu is Damian Pronk (17) uit Bergschenhoek wereldkampioen kyokushin karate.

Hij veroverde de titel afgelopen weekend in Roemenië. De enorme beker die hij mee naar Bergschenhoek bracht, was de bekroning van twee jaar keihard trainen bij sportschool Sushiho in zijn woonplaats.

Uitgaan, feestjes, afspreken met vrienden; hij deed er al die tijd niet aan. Damian was op school óf bij Sushiho te vinden. Dagelijks trainde hij een paar uur.

"Hij heeft meer dan honderd procent inzet. Als hij iets niet kan, blijft hij oefenen totdat het wel lukt", zegt zijn trainster Priscilla Lambregtse, die zelf ook meerdere Europese - en wereldtitels in de wacht sleepte.

Hardste variant

Kyokushin karate is de hardste variant karate die er bestaat. Het isvechtsport, waarbij tegenstanders elkaar mogen slaan en trappen. Maar in tegenstelling tot kickboksen is slaan op het hoofd taboe.

Jonge vechters mogen op wedstrijden nog een helm dragen en scheenbeschermers. Volwassenen nemen het zonder enige protectie tegen elkaar op.

Verslaving

Damian beoefende allerlei andere sporten voordat hij bij Sushiho terechtkwam. "Voetballen, waterpolo, wedstrijdzwemmen. Niks vond ik leuk. Totdat ik karate ontdekte." Je kunt het een verslaving noemen, zegt hij. "Als ik een paar dagen niet train, word ik onrustig."

De sport heeft hem tot nu toe veel meer gebracht dan titels alleen. Verlegen, zoals vroeger? Dat is hij niet meer. "Door karate leer je ook goed hoe je met mensen moet omgaan."

Over twee weken is zijn volgende toernooi: het Nederlands Kampioenschap in Almere. De wereldkampioen wil ook in eigen land maar één ding: winnen!