Inval in drugspand Dordrecht

De politie heeft in Dordrecht bij een inval in een drugspand vijf mensen opgepakt. Ook werd zeven kilo harddrugs in beslag genomen.

Het gaat om een pand aan de Toulonselaan. Bij het pand werden woensdag drie kopers aangehouden. Binnen waren nog twee mannen, die verdacht worden van het dealen van de verdovende middelen. Naast de drugs heeft de politie in het pand ook nog een nep-wapen, een drukpers, verpakkingsmateriaal en een grote som geld gevonden.