Vrije Universiteit pleit voor onderzoek naar PFOA-uitstoot

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam willen een langdurig onderzoek naar de gevolgen van de uitstoot van PFOA bij de Dordtse chemiebedrijven DuPont en Chemours.

Het RIVM trok eerder de conclusie dat langdurig gezondheidsonderzoek waarschijnlijk niets oplevert, maar daar zijn de wetenschappers van de Vrije Universiteit het niet mee eens.

De wetenschappers hebben nu een brief aan de provincie Zuid-Holland gestuurd om aan te dringen op extra onderzoek, zegt wetenschapper Marijke de Cock.

''Er is nog heel veel onbekend over de stof en de gezondheidsgevolgen. Vooral voor die groep mensen waarvan de blootstelling is geweest voor de geboorte, in de prenatale fase. Daar weten we nog heel weinig over.''

''De fabriek gebruikt nu een vervanger voor PFOA, GenX en daar weten we helemaal weinig over'', besluit De Kock.