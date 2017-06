Winst voor Spijkenisser ziekenhuis

Het Spijkenisse Medisch Centrum heeft 2016 afgesloten met een winst van zeven miljoen euro. Het is voor het eerst in jaren dat het ziekenhuis geen verlies heeft gemaakt.

De winst werd gemaakt omdat er meer patiënten werden behandeld. Door de winst heeft het ziekenhuis ook niet langer een negatief vermogen.

Het ziekenhuis in Spijkenisse is de opvolger van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Dat ging in juni 2013 failliet. Ook daarna maakte het ziekenhuis verlies.

Het personeelsbestand is in vier jaar ingekrompen van 850 fte naar nog geen 200 volledige banen.