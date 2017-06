Britt Eerland klaar op WK tafeltennis

Britt Eerland is gestrand in de tweede ronde van het WK tafeltennis in het Duitse Düsseldorf. De Schiedamse verloor in vijf games van de als negende geplaatste Japanse Mima Ito: 4-1 (12-10 12-10 9-11 11-4 13-11).

De zestienjarige Ito is een van de mondiale toptalenten. Ze schreef in 2015 op haar veertiende het enkelspel van de Duitse Open op haar naam en werd uitgeroepen tot talent van het jaar. In de eerste twee games kon Eerland woensdag prima partij bieden, maar de Japanse was net iets sterker. De derde game wist de 23-jarige Schiedamse zelfs te winnen. Na een gemakkelijk zege in de vierde set, sloeg Ito in de vijfde game op haar tweede matchpoint toe.