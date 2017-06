Jongen rijdt met auto over terras van Dordtse ijssalon

Een 16-jarige jongen heeft in Dordrecht met een auto een terras van een ijssalon geramd. Mensen zaten woensdag lekker van het zonnige weer te genieten toen plotseling een auto de stoep en het terras opreed.

Volgens de politie is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt.

De jongen was volgens de politie samen met familie in het Dordtse centrum. Omdat het wat langer duurde zou de jongen de parkeertijd van de auto gaan verlengen. Hij liep met zijn zusje naar de auto.

Het was de bedoeling dat hij alleen het kaartje zou verlengen. Maar de jongen stapte in de auto, reed achteruit het terras van ijssalon La Venezia aan de Vest op, ramde een paar stoeltjes en kwam tot stilstand op een stalen bankje.

De jongen is aangehouden.