Kind rijdt met auto over terras van Dordtse ijssalon

Een automobilist heeft in Dordrecht een terras van een ijssalon geramd. Mensen zaten woensdag lekker van het zonnige weer te genieten toen plotseling een auto de stoep en het terras opreed.

Het gaat om ijssalon La Venezia aan de Vest in Dordrecht. Volgens de politie is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt.

De bestuurder van de auto was minderjarig en had daarom ook geen rijbewijs. Meer details zijn nog niet bekend bij de politie.