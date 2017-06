Opel blijft aan Feyenoord verbonden

Opel blijft ook de komende drie jaar verbonden aan Feyenoord. De voormalig hoofdsponsor doet dat als Strategisch Partner van de kersverse landskampioen. Beide partijen hadden eerder al de wens uitgesproken om de samenwerking voort te zetten na vier jaar hoofdsponsorschap van Opel.

Johan Claassen, algemeen directeur Opel Nederland, is blij met de nieuwe overeenkomst: 'We kijken met grote trots terug op de afgelopen vier jaar, waarin zowel Feyenoord als Opel terug aan de top zijn gekomen. Maar al dat succes weegt eigenlijk niet op tegen het feit dat we gezamenlijk in staat zijn geweest om het aantal burgerhulpverleners voor de Hartstichting meer dan te verdubbelen tot zo’n 163.000 vrijwilligers, waardoor jaarlijks meer dan duizend extra levens worden gered,' zegt Claassen trots op Feyenoord.nl.



Mark Koevermans, commercieel directeur Feyenoord, over het nieuwe Strategisch Partnership: ‘Het is prachtig om te zien dat we allebei terug aan de top zijn en dat we samen hebben mogen genieten van de landstitel, die zorgde voor een passende en bijzondere afsluiting van het hoofdsponsorschap. De nieuwe overeenkomst laat zien dat we ook de komende drie seizoenen intensief blijven samenwerken.’