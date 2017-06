Rotterdamse Grace (10) geeft Trump op z'n kop

De Amerikaanse president Donald Trump moet zich aan het Klimaatakkoord houden. 'Blijf met je tengels af van bedreigde dieren als de neushoorn. Geef kinderen meer ruimte om buiten te spelen. En zorg voor eilanden vol groen in de stad.' Een greep uit de ideeën van de 10-jarige Grace uit Rotterdam, die donderdag benoemd wordt tot ambassadeur van de VN-Werelddoelen.

Twee jaar geleden zetten 193 wereldleiders van de Verenigde Naties zeventien doelen op papier, die ervoor moeten zorgen dat de wereld er in 2030 een stuk beter voorstaat dan vandaag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een einde aan extreme armoede, onrecht en de opwarming van de aarde.

Elk van die doelen krijgt vanaf nu een jonge ambassadeur. Zo is Grace gekoppeld aan het thema duurzaamheid. Op een speciale website laten de kinderen weten wie ze zijn en wat ze met de wereld willen.

Initiatiefnemer van het project is Anne-Marie Rakhorst. "Kinderen zijn onbevangen, originele denkers en optimistisch over de toekomst. Met hun open blik en grote rechtvaardigheidsgevoel komen zij beter dan volwassenen tot de kern van wat echt belangrijk is in de wereld."

Het is geen toeval dat de benoeming van de ambassadeurs juist op 1 juni is. Het is dan de Internationale Dag van het Kind.

De zeventien ambassadeurs krijgen hun speciale titel in NEMO Science Museum in Amsterdam. "Super cool", vindt Grace. "Daar wilde ik altijd al naar toe..."