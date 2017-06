Geen arrestaties na beledigen agenten met Turkse achtergrond

Er zijn geen aanhoudingen verricht voor het intimideren en beledigen van Rotterdamse agenten met een Turkse achtergrond. Volgens burgemeester Aboutaleb is er geen sprake van strafbare feiten.

Aboutaleb zei donderdag dat twee tot drie agenten te maken hebben gehad met intimidatie. Een is voor verrader uitgescholden.

Directe aanleiding voor de intimidaties is het ingrijpen van de politie bij het bezoek van de Turkse minister Kaya aan het consulaat op de Westblaak. Zij wilde een menigte toespreken bij het Turkse consulaat in Rotterdam, maar was niet welkom en werd gevraagd het land te verlaten.

Rotterdamse agenten met een Turkse achtergrond zouden daarna bedreigd zijn door aanhangers van de Turkse president Erdogan. Maar van bedreigingen was dus geen sprake, blijkt nu.

Agenten die direct betrokken waren bij dit incident, hebben volgens Aboutaleb gesprekken gehad met hun leidinggevende. ''Zij hebben intensieve nazorg gehad.''