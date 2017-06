Tweehonderd extra marechaussees voor grensbewaking

Op zoek naar verstekelingen (archief)

Het kabinet trekt 20 miljoen euro per jaar uit voor de uitbreiding van de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee. Dat staat in de voorjaarsnota die donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Door het extra geld kunnen de komende jaren tweehonderd extra marechaussees worden ingezet voor de grensbewaking op bijvoorbeeld luchthavens als Rotterdam The Hague Airport en de haven van Rotterdam. Volgens staatssecretaris Dijkhoff speelt de Koninklijke Marechaussee een onmisbare rol bij de opsporing van illegale migratie en mensensmokkel. De afgelopen jaren probeerden honderden illegalen via Hoek van Holland naar Engeland te reizen.