Waterpoloër Frank Bot van ZVVS naar ZPB

Waterpoloër Frank Bot zal vanaf komend seizoen spelen voor ZPB H&L Productions. De 22-jarige speler stapt over van ZVVS uit Vlaardingen, waarmee hij de afgelopen drie seizoenen ook in de eredivisie speelde.

Bij de waterpolovereniging uit Barendrecht staat komend seizoen ook een nieuwe trainer voor de groep. Eerder werd al bekend dat Remko Hofmanhet stokje overneemt van John van den Burg als hoofdtrainer van ZPB Heren 1.

Hofman was voor ZPB de ideale kandidaat om het stokje over te nemen. Hij doorliep er de gehele jeugdopleiding, hij was talent bij het eerste, hij werd er basisspeler, routinier en aanvoerder. Hij behoorde tot de kern van het team dat in 1999 het landskampioen behaalde en in 2006 tot bekerkampioen werd gekroond. Na zijn spelerscarriere te hebben beeindigd vervulde Hofman de afgelopen 5 jaar de functie van assistent-trainer bij de herenselectie.