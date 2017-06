Zondag 4 juni, 17.00 uur bij TV Rijnmond: Maar Ik Stop Niet, een documentaire over vijf eigenwijze en zeer verschillende 70-jarigen die één gemene deler hebben in hun leven: werk. Zij hebben geen zin in bridgeavonden of golfbanen en weigeren te pensioneren. Nu de jaren gaan tellen blikken we met hen vooruit naar de toekomst. Hoe lang kunnen ze hun pensioen nog uitstellen? Wordt het niet eens tijd om te stoppen?

Hoe eerder je kunt stoppen met werken hoe beter. Ook documentairemakers Pascale Korteweg en Marlyn van Erp dromen er nu al van om straks lekker met pensioen te gaan. Met de economische crisis in de rug en een schamele pensioenpot in het vooruitzicht kijken ze in eerste instantie naar hun vaders van 75 jaar die allebei juist langer doorwerken.

Als ze nog meer gedreven 70+ers vinden die werk verkiezen boven de golfbaan of de camper, dringt het besef door dat pensioneren niet voor iedereen is weggelegd.



De vijf 70+ers (een automonteur, een zakenman, een kapper, een kunstenaar en een kapitein) vullen hun dagen heel anders dan hun leeftijdgenoten. Ze gruwen van het idee om hun dagen te moeten slijten met kaartavonden, golfen of fietstochten op de hei. Deze mannen zijn eigenzinnig en weigeren met pensioen te gaan. Maar nu de jaren gaan tellen en de hoge leeftijd voelbaar wordt vragen ze zich af hoe lang ze nog door kunnen gaan en vraagt met name hun omgeving zich af of het niet eens tijd wordt om met pensioen te gaan?



Terwijl de automonteur zich achter de oren krabt en zichzelf afvraagt of het niet de hoogste tijd is om er eindelijk mee te stoppen, aast de zakenman alweer op een nieuwe functie in Parijs. Als de kapper ziek wordt lijkt zijn keuze om door te blijven werken niet meer mogelijk. Dat staat in schril contrast met de kapitein die zich nog bijna dagelijks naar de sportschool beweegt en kan kiezen voor de mooiste tochten op zee en de kunstenaar die zich vol overgave in nieuwe technologie stort.



Ieder voor zich laten ze zien hoe ze hun werkzaamheden combineren met het ouder wordende lijf, en de mogelijkheden die ze nog hebben. Hun overeenkomst wordt zichtbaar in de overtuiging waarmee ze kiezen voor een leven los van hun leeftijd en de heersende norm.



Maar Ik Stop Niet werpt een onverwachte en bemoedigende blik op doorwerken, gezond ouder worden en de toekomst waarin werk en vrijheid hand in hand gaan.

Maar Ik Stop Niet is te zien op 1e pinksterdag, zondag 4 juni om 17.00 uur (ieder uur herhaald) bij TV Rijnmond.

Deze documentaire is tot stand gekomen met steun van het Mediafonds.