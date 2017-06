'Als het terras vol had gezeten, waren er zeker doden gevallen'

Getuige Joey r. Henk Oranje Getuige Joey een dag later Het terras voor en na de klap

Een klein wonder, noemt de politie het dat er bij het inrijden op een terras van een ijssalon in Dordrecht niemand gewond is geraakt. En ook Henk Oranje van een winkel er tegenover is verbaasd dat het zo goed is afgelopen.

''Als het vol zit, zoals op een normale dag, dan heb je daar gewoon vier, vijf doden liggen'', zegt de winkelier een dag later op Radio Rijnmond. ''En zeker hoe die auto er bij staat bovenop dat bankje. Het is dat de bank goed verankerd is, anders was hij zomaar de sloot ingereden.'' Volgens de politie wilde een 16-jarige jongen tijdens een bezoek van de familie in het centrum de parkeertijd van de familieauto verlengen. Maar de jongen stapte in de auto, reed achteruit het terras op, ramde een paar stoeltjes en kwam uiteindelijk tot stilstand op het stalen bankje. Volgens Henk Oranje is het door een lichte helling niet de eerste keer dat automobilisten in de problemen komen in de straat. ''De weg is zo ingedeeld dat als mensen slecht kunnen rijden en niet met de koppeling overweg kunnen, je alleen maar veel gegas hoort. Als de wagen dan in de verkeerde versnelling staat, schieten ze vol gas naar achteren.''