Jeugd-tbs voor verkrachting automobiliste Bokelweg

Bokelweg, streetview

De rechtbank heeft een 15-jarige jongen uit Rotterdam vier maanden cel en jeugd-tbs gegeven voor verkrachting. Dat was gebeurd in november van het vorig jaar aan de Bokelweg in Schiedam.

De jongen was daar samen met zijn tweelingbroer en een schoolgenoot. De vrouw wilde in haar auto stappen toen zij door het drietal eerst werd beroofd en aangerand. De broer en de schoolgenoot kregen ook jeugddetentie en moeten worden behandeld, maar in een lichtere vorm dan de hoofdverdachte. De tweelingbroers zijn ook veroordeeld voor mishandeling van twee fietssters en aanranding van een vrouw.