Bijna verdronken jongetje Nieuwe Maas weer aanspreekbaar

Foto: MediaTV

Het jongetje dat op Hemelvaartsdag onder water verdween in de Nieuwe Maas bij de Van Brienenoordbrug, is weer aanspreekbaar. Het 8-jarige kind ligt nog wel in het ziekenhuis.

Het is volgens de politie al heel wat dat het jongetje weer bij kennis is. Het kind verdween onder water waarna er een grote reddingsactie op gang kwam. Tientallen hulpverleners van brandweer, politie en een traumahelikopter kwamen naar de Schaardijk. De Zeehavenpolitie en andere schepen in de buurt hielpen ook mee met zoeken. Na een tijdje werd de jongen in het water gevonden. Het kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.