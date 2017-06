Muziekfestival op Keilewerf start crowdfundingsactie

Festival Once Upon a Time in the West wil de derde editie organiseren met de hulp van een crowdfundingsactie. De organisatie wil 10.000 euro inzamelen.

"Iedereen aast al op het weinige subsidiegeld en wij vragen het nu aan onze vrienden, familie, kennissen en aan bedrijven en bewoners uit Rotterdam-West," legt Annemarie Jansen van de festivalorganisatie uit .

Once Upon a Time in the West is ooit begonnen als een muzikaal feestje van de Rotterdamse bands The Cosmic Carnaval, Friends of the Family en St.Solaire. De gevraagde 10.000 euro is bedoeld om het muziekfestival uit te breiden met meer cultuur en faciliteiten.

"We hebben ervoor gekozen een wat andere focus te hebben", legt Jansen uit. "Voorgaande jaren draaide het echt alleen om de muziek. Dit jaar gaan we veel meer focussen op het terrein en op de beleving."

Jansen denkt dat Once Upon a Time in the West, ondanks het enorme festivalaanbod, echt iets toevoegt. "Het is geen massaal gedoe maar een echt 'ons kent ons-festival' waar je als je een kaartje koopt en binnenloopt gelijk 'part of the family' bent."