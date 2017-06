Huilende olifant duikt op in Rotterdam

The Weeping Elephant, rat en vos gefileerd, familiegeschiedenis 100 jaar glastuinbouw en Midzomernachtloop in Chris Natuurlijk van 3 juni

Reizende olifant

Ineens staat er een olifant op het Noordereiland in Rotterdam. Het is The Weeping Elephant, een reizend kunstwerk van Jantien Mook. Chris Natuurlijk spreekt met de kunstenares én voorbijgangers over de olifant en haar project Ode aan de Wildernis

Prepareren voor de collectie

De collectie van het Natuurhistorisch Museum zit vol dode dieren en iedere week komen er nieuwe bij. In de diepvries van het museum worden ze bewaard tot ze worden geprepareerd. Ferry van Jaarsveld laat aan Chris Natuurlijk zien hoe je een rat prepareert, als "opwarmertje" voor het prepareren van een vos voor het publiek op 4 juni tijdens Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch

Land van Glas

Koen van Wijk vertelt in Chris Natuurlijk over zijn boek Land van Gla s, een familiegeschiedenis en het verhaal van 100 jaar glastuinbouw tegen de achtergrond van de 20e eeuw.

Midzomernachtloop Aalkeetbuitenpolder

Op 17 juni houdt Natuurmonumenten door het hele land Midzomernachtwandelingen. Chris Natuurlijk maakt een wandeling door de schemer met boswachter en kooiker Gerard van Winden in de Aalkeetbuitenpolder als opwarmertje voor de Midzomernachtloop daar op 17 juni.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.