Benefietduel levert 120.000 op voor Sophia Kinderziekenhuis

Het benefietduel tussen Feyenoord en FC Dordrecht heeft 120.623,47 euro opgebracht voor het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Het ziekenhuis gaat het geld gebruiken om extra onderzoek te doen naar sikkelcelziekte.

Sikkelcelziekte is een chronische bloedziekte. Een kenmerk hiervan is hevige bloedarmoede en periodieke aanvallen. De ziekte veroorzaakt na verloop van tijd ernstige achteruitgang van de organen. Kinderarts-hematoloog Marjon Cnossen nam de check namens het ziekenhuis in ontvangst. Op de website van Feyenoord bedankt zij beide clubs en supporters voor het bedrag. "Wij willen onderzoeken hoe we de ziekte milder kunnen later verlopen en mogelijks zelfs in de toekomst te genezen. Om dat te doen, is veel geld nodig."

De wedstrijd

Op 22 maart speelde de twee ploegen tegen elkaar. Supporters konden op verschillende manieren doneren. Zo konden zij een sjaaltje kopen in de fanshop of door mee te doen aan een sms-actie. Ook werden de wedstrijdshirts, met het logo van het Sophia kinderziekenhuis, geveild. Feyenoord won de wedstrijd met 2-0.