Rijnmond Nu over de ingrijpende gevolgen van een hersentumor

Wat gebeurt er met je als je te horen krijgt dat je een hersentumor hebt? Voor zover er al niet iets ís gebeurd, omdat die tumor jouw brein al danig in de war aan het sturen is?

Het kan iedereen overkomen: niet alleen ouderen. Wat zijn de overlevingskansen na een hersentumoroperatie en ben je nog wel wie je bent?

De Rotterdamse filmmaker Jan Louter heeft een indrukwekkende documentaire gemaakt over hersenchirurgie in het Erasmus MC. Hij volgt hersenchirurgen én hun patiënten. Zowel de regisseur als één van de patiënten is te gast bij Rijnmond Nu.

