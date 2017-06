Man gooit steen door ruit van kapsalon

Kapsalon Golden Hair zit aan de Katendrechtse Lagedijk, een zijstraat van de Pleinweg in Rotterdam Charlois. Op zondag 7 mei loopt deze man rond 8 uur in de ochtend langs de kapperszaak. Hij gooit een steen door de ruit…. Een paar uur later komt hij terug en gooit een kabelslot door het gat in de ruit.